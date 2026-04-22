仕事の話だと言い張る祐司ですが、その楽しそうな声色は明らかに違ったのです。育休中で疲弊している妻を差し置いて、夫は職場の女性とばかり盛り上がっている…真由のモヤモヤは、日に日に大きくなって…。そして妻が気付いた、夫のある行動。その真実は、想像以上に根深いものでした。>>【まんが】夫の女性部下が気になる(ウーマンエキサイト編集部)