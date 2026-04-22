ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「娘が泣いてるよ〜」妻「あなたが見たっていいんですけど？」子ど… 夫「娘が泣いてるよ〜」妻「あなたが見たっていいんですけど？」子どもが産まれても変わらない身勝手さに妻が激怒！ 夫は女性部下と仕事の電話!? 夫「娘が泣いてるよ〜」妻「あなたが見たっていいんですけど？」子どもが産まれても変わらない身勝手さに妻が激怒！ 夫は女性部下と仕事の電話!? 2026年4月22日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事の話だと言い張る祐司ですが、その楽しそうな声色は明らかに違ったのです。育休中で疲弊している妻を差し置いて、夫は職場の女性とばかり盛り上がっている…真由のモヤモヤは、日に日に大きくなって…。そして妻が気付いた、夫のある行動。その真実は、想像以上に根深いものでした。>>【まんが】夫の女性部下が気になる(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫の女性部下が気になる 「今月だけで10万以上…？」URLの先にあった“決定的な証拠”に言葉を失う【裏切りには代償を Vol.20】 夫「バランスよく食べろよ！」妻「つわりで辛いんですけど…」夫の過剰な育児参加で妻が崩壊寸前！産後の体を無視する行動がついに限界に!?