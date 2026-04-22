インテリア雑貨メーカーの山崎実業は、人気の「タワーシリーズ」の新作として「ペーパータオル＆ダストオーガナイザー」など4点を、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピングで販売中だ。【写真】専用のドライヤーホルダーも登場！新商品のラインナップ■ホテルライクな空間に今回発売されたのは、無駄を省きコンパクトにまとまったデザインと使いやすさが人気の「タワーシリーズ」から新しく展開された、洗面所まわりをスッキ