山崎実業「タワーシリーズ」に新作登場！ 洗面所まわりをスッキリさせる収納アイテム全4点
インテリア雑貨メーカーの山崎実業は、人気の「タワーシリーズ」の新作として「ペーパータオル＆ダストオーガナイザー」など4点を、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピングで販売中だ。
【写真】専用のドライヤーホルダーも登場！ 新商品のラインナップ
■ホテルライクな空間に
今回発売されたのは、無駄を省きコンパクトにまとまったデザインと使いやすさが人気の「タワーシリーズ」から新しく展開された、洗面所まわりをスッキリさせる便利な新商品4点。
「ペーパータオル＆ダストオーガナイザー タワー」は、ペーパータオルとゴミ箱が一体となった置き型のゴミ箱付きペーパータオルケースで、散らかりがちな洗面まわりがすっきり整い、清潔感のあるホテルライクな空間を演出する。
また、ペーパータオルオーガナイザーシリーズと組み合わせて使える「ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー」が登場。シリーズ本体に取り付けて使用できるドライヤーホルダーになっており、洗面まわりをより便利に整える。
さらに、丸洗い可能で衛生的なインナーボックス付きの「インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー」が用意されたほか、ヘアアイロンをすっきり収納できるマグネット仕様の「マグネットヘアーアイロン＆コードホルダー タワー」もそろう。
【写真】専用のドライヤーホルダーも登場！ 新商品のラインナップ
■ホテルライクな空間に
今回発売されたのは、無駄を省きコンパクトにまとまったデザインと使いやすさが人気の「タワーシリーズ」から新しく展開された、洗面所まわりをスッキリさせる便利な新商品4点。
また、ペーパータオルオーガナイザーシリーズと組み合わせて使える「ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー」が登場。シリーズ本体に取り付けて使用できるドライヤーホルダーになっており、洗面まわりをより便利に整える。
さらに、丸洗い可能で衛生的なインナーボックス付きの「インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー」が用意されたほか、ヘアアイロンをすっきり収納できるマグネット仕様の「マグネットヘアーアイロン＆コードホルダー タワー」もそろう。