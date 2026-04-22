置き去りにされずっとひとりぼっちだった老犬。無表情ですべてを諦めたようなわんこが、素敵な里親さんと巡り合うと…！？その後の嘘のような幸せな変化には「よく頑張った、涙…」「こんなに穏やかに♡」「笑顔が可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：引っ越しで置き去りにされ『鎖で繋がれた老犬』→笑顔すら忘れてしまい…保護後、嘘のような『現在の表情』】 引っ越しで置き去りにされた