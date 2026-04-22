山形県東根市で、きょうさくらんぼの生産に関する実習が行われました。未来の果樹栽培を担う学生が参加し、さくらんぼを実らせるための授粉作業について学びました。 【写真を見る】結実確保の切り札は「人工授粉」学生がさくらんぼの結実に向けたポイントを学ぶ（山形） 県産さくらんぼが２年連続の不作となったことを受けて、県は今年、さくらんぼの結実に向けたポイントを生産者に周知する講習会を県内各地で開催しています