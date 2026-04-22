【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２１日、トランプ政権が２０２７会計年度（２６年１０月〜２７年９月）の予算教書で示した国防費の内訳を発表し、無人機（ドローン）関連費については従来の予算規模の３倍に相当する７４０億ドル（約１２兆円）を要求した。ウクライナやイランでの紛争で効果を発揮するドローンを重視する姿勢を示した形だ。予算教書の概要は４月３日に発表済みで、国防費を前年度比４２％増の約１兆５０