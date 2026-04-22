ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開するブロンコビリーは、ブロンコビリーの肉のプロフェッショナルが世界中の産地を巡り、選び抜いた「炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」を4月24日から提供を開始する。桜が散り、気が付けばゴールデンウィークも間近の時節となった。ゴールデンウィークは、旅行や帰省などで移動が増える一方、混雑やコストも伴う。こうした中、生活圏内で完結する過ごし方も選択肢の一つとな