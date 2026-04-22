Amazonは、『Echo Dot NBA公式認定エディション』の日本における販売を開始した。価格は10,980円（税込）で、Amazon.co.jpにて4月22日より販売および出荷を開始する。 【画像あり】NBAやレイカーズ、ブルズなど全6種類がラインナップ 本製品は、NBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカーだ。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティック