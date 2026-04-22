ゴールデンウィークの名古屋に、カレー好き必見の大型フードイベントが登場します！ なんと、東海3県の実力派カレー店に加え、西日本最大級のカレーイベント「カレーEXPO」の人気上位店や、「神田カレーグランプリ」の決勝進出常連店も出店。カレーをとことん楽しむ6日間をお見逃しなく。 「TOKAIカレーなるフェス」とは？ さまざまなジャンルのカレーを食