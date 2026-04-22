ゴールデンウィークの名古屋に、カレー好き必見の大型フードイベントが登場します！ なんと、東海3県の実力派カレー店に加え、西日本最大級のカレーイベント「カレーEXPO」の人気上位店や、「神田カレーグランプリ」の決勝進出常連店も出店。カレーをとことん楽しむ6日間をお見逃しなく。

「TOKAIカレーなるフェス」とは？

さまざまなジャンルのカレーを食べることができる大型イベント。大阪発祥のスパイスカレーをはじめ、欧風カレーやスープカレー、インドカレー、台湾カレー、キーマカレー、激辛カレー、さらにコラボメニューまで幅広く揃い、“あいがけ”や食べ比べを楽しめるのが大きな魅力です。バリエーション豊かなラインナップが予定されています。

「カレーEXPO」のノウハウを活かし、名古屋初開催♪

今回のイベントは、大阪・万博記念公園でこれまで12回も開催されてきた西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」のノウハウとコンテンツを活かしたもの。名古屋では初開催となります。東海エリアのカレー文化と全国の名店が融合する、まさに“カレーの祭典”。ゴールデンウィークのお出かけ先として、グルメ好きは見逃せませんよ！

名古屋・矢場公園に約30店舗が集結！

会場は栄エリアの矢場公園で、開催期間は2026年4月29日（祝・水）から5月4日（祝・月）までの6日間。合計約30店舗が出店を予定していて、1日あたり20店舗程が登場します。

会期中は前半と後半で一部店舗の入れ替えもあるから、期間中に何回訪れても新しい味に出会える楽しみがあります。

気軽に楽しめるチケット制

なんと、入場は無料♪カレーはチケット制だから、気軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。

チケットを使って好きな店舗でカレーと交換するスタイルだから、少しずついろいろな味を試すことができます。

●カレーセット券：1,500円（ハーフカレールー2杯＋ライス1皿）

●単品：ハーフカレールー600円（1杯）、ライス400円 （1皿）

※カレーセット券等のチケットは販売所で購入

※カレー券は全出店者共通

※有料のトッピングは各カレー店で購入

スイーツの販売や、人気投票などの企画もお見逃しなく

会場ではカレーだけでなく、プリンなどのスイーツや各種ドリンクも販売。

さらに、来場者はカレーセット券に付いているチケットで気に入ったお店に投票することができ、前半・後半でそれぞれグランプリを決定する企画も実施します。イベントとしての盛り上がりも見どころですよ。

また、イベント初日である4月29日のオープニングには、広沢名古屋市長が来場し、華やかにイベントの幕開けを彩ります。ぜひ足を運んでみてください。

イベント名：TOKAIカレーなるフェス

開催場所：矢場公園（名古屋市中区栄3-26）

開催期間：4/29（水・祝）～5/4（月・祝）

開催時間：10:30～20:00（LO19:30）

料金：入場料無料 ※カレーチケットを購入の上、カレー店舗で引き換え

公式サイト：https:// currynarufes.com