トランプ米大統領がまた一歩後退した。21日午後にイランと停戦延長を電撃宣言してだ。トランプ大統領はこの日、交流サイト（SNS）に上げた声明で、「イラン政府が深刻に分裂しているという事実と、パキスタンのムニール総司令官とシャリフ首相の要請に基づき、われわれはイラン指導部と交渉団が統一された提案を用意する時までイラン攻撃を中断してほしいという要請を受けた」と伝えた。続けて「彼らの提案が提出され（終戦）議論