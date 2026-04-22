記事ポイントモンドセレクション2026で金賞を受賞した焼き芋「シャトーブリアン」の通販が本格スタート茨城県産紅はるかを半年ほど貯蔵し、炭火、オーブン、仕上げの三段階で焼き上げる製法ゴールデンウィークには名古屋と浜松で「芋フェス！」を開催予定モンドセレクション2026で金賞を受賞した焼き芋「シャトーブリアン」の通信販売が本格的に始まります。ロトが手がける商品で、茨城県産紅はるかを熟成させ、三段階で焼き上げる