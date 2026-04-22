俳優の名取裕子（68）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅ベランダのガーデニングを披露した。【写真】「わあ〜見事」「楽しくて美しいベランダの光景ですね」名取裕子の自宅ガーデニング※8枚目名取は「ベランダの牡丹は顔より大きな花を咲かせてくれましたー」と、ベランダの植物をバックに満面の笑みを浮かべる写真などをアップ。「今日はベランダでお花のお手入れ」と、植物と向き合う心穏やかな時間を報告