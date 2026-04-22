様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、人気インフルエンサー「寿司リーマン」と共同開発した「寿司タコスツールセット」が登場！専用スタンドとごはん（しゃり）をポン、とのせる専用しゃもじで、お子さまでも手が汚れず簡単に「巻かない手巻き寿司」が作れます☆ スケーター「寿司タコスツールセット」 価格：1,320円（税込）セット内