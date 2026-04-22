ミュージカル『メイビー、ハッピーエンディング』が、東京・日比谷シアタークリエにて11・12月に再演されることが決まった。2020年の初演に引き続き浦井健治、花澤香菜が出演するほか、新キャストとして木下晴香、飯田洋輔という実力派ミュージカル俳優を迎える。【写真】『メイビー、ハッピーエンディング』ロゴもかわいいチラシ本作は、人間よりも人間らしいヘルパーボットたちが織りなす、愛らしくちょっと切ないミュージカ