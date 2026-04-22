俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが20日更新され、主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』で共演する妻夫木聡（45）とのオフショットが公開された。夫婦役を演じた2人の仲むつまじい姿に反響が集まっている。【写真】「とてもお似合い」肩を寄せう綾瀬はるか＆妻夫木聡と“夫婦ショット”「寺田家のオフショットを公開」と投稿された写真は、夕焼けの海辺を背景に綾瀬と妻夫木が顔を寄せ合い、