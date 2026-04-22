トヨタ新型「“7人乗り”大型SUV」発売！2026年4月2日、トヨタは東京都内の販売店 トヨタモビリティ東京を通じて「ハイランダー」の販売を開始しました。ハイランダーは、米国・インディアナ州にあるトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ（TMMI）で生産される、北米市場を中心に展開される3列シートSUVです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“7人乗り”大型SUV」です！（30枚以上）2026年2月