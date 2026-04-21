「超 COOL インナー（CLOSSHI PREMIUM）」レディースしまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において、PB「CLOSSHI PREMIUM」の超COOLシリーズからインナー・レッグウェアを今年も発売する。熱中症対策や節電対策におすすめの商品になっている。「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした、接触冷感に優れた商品。PB「CLOSSHI PREMIUM」から展開している。触れた瞬間のひんやり感が強く、