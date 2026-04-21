

「超 COOL インナー（CLOSSHI PREMIUM）」レディース

しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において、PB「CLOSSHI PREMIUM」の超COOLシリーズからインナー・レッグウェアを今年も発売する。熱中症対策や節電対策におすすめの商品になっている。

「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした、接触冷感に優れた商品。PB「CLOSSHI PREMIUM」から展開している。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を超COOLに過ごせる。



「超 COOL インナー（CLOSSHI PREMIUM）」メンズ

「超COOLインナー」は、肌に触れた瞬間にひんやり感じる「接触冷感」機能に優れ、Q−MAX（肌が生地に触れた瞬間の「熱の移動量」を数値化した接触冷感の指標）値0.4を実現している。今季は新たに「放熱」機能（人が発する水蒸気が気化する際の温度低下作用による気化熱冷却性と通気性によって達成している）を追加し、衣服内の熱がこもり難く涼しさを実感できる。商品はレディース・メンズで展開する。

「超COOLレギンス・スパッツ」は、「接触冷感」に加え、通常に比べて汗をすばやく吸収して拡散する「1秒吸水×2倍速乾」機能を備え、さらっとした着用感になっている。紫外線保護指数の最高値「UPF50＋」を採用しており、日焼け対策にも効果的だとか。レディースサイズで豊富な長さとサイズを取り揃え、日常のさまざまなシーンで使える。今年は新たに1分丈・3分丈のスパッツに、肌当たりが良くゴロつ きにくい「裾シームレス仕様」を導入した。

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランド。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援する。その心地よさには理由（わけ）がある。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ライン。より高い機能性を持ち、消費者の“あったらいいな”を応援する。

「超COOL 3足組ソックス」は、「接触冷感」に加え、さらっと履ける「吸水速乾」機能を備えている。レディースサイズでの展開となる。歩行時の足裏をサポートする「足底部クッション付き」タイプも用意している。

［小売価格］

レディース

超COOLインナー（CLOSSHI PREMIUM）：S〜LL 979円／3L〜5L 1089円

超COOLカップ付きインナー（CLOSSHI PREMIUM）：S〜LL 1419円／3L〜5L 1639円

超COOLスパッツ（CLOSSHI PREMIUM）：759円〜

超COOLレギンス（CLOSSHI PREMIUM）：7分丈 869円／10分丈 1089円〜

超COOL 3足組ソックス（CLOSSHI PREMIUM）：979円（足底部クッション付きは1089円）

メンズ

超COOLインナー（CLOSSHI PREMIUM）：M〜LL：979円／3L 1089円

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp