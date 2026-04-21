「あなた 本当に結婚したいのですか？」この一言から始まる物語に、戦慄を覚えない婚活男女はいないだろう。マッチングアプリの普及で出会いが手軽になったにも関わらず、日本人の生涯未婚率は年々高まっている。そんな日本の婚活市場を舞台に、綺麗事一切抜きの「現実」を突きつけるマンガが、ヤンマガWebで連載中の『運命など存在しないので』（作・井原タクヤ）だ。「20代美女」を追う52歳男性の絶望的なピント外れ本作は、成婚