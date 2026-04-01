【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイス】 セール期間：4月21日0時～5月4日23時59分 型番：G-PPD-002XWL-BKd Logicool G（ロジクール G）のゲーミングデバイスがAmazonにてセール価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、ワイヤレス ゲーミングマウス、ワイヤレス ゲーミングヘッドセッ