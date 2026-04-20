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欧州株売り先行、中東情勢に不透明感、米国とイランの２回目交渉に暗雲 東京時間18:06現在 英ＦＴＳＥ100 10601.86（-65.77-0.62%） 独ＤＡＸ24362.72（-339.52-1.37%） 仏ＣＡＣ40 8333.11（-92.02-1.11%） スイスＳＭＩ 13228.39（-198.33-1.51%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:06現在 ダウ平均先物JUN 26月限49355.00（-286.00-0.58%） Ｓ＆