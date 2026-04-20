『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国俳優のソン・イェジン（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）が撮影した、夫・ヒョンビン（43）との“夫婦2ショット”を公開した。【写真】「2人似ていて愛おしい」3歳長男が撮ったソン・イェジン＆ヒョンビンの“夫婦2ショット”ソン・イェジンは「だんだん構図を考えて写真を撮ってくれる息子」と書き出し、息子が撮影した夫婦2ショットを披