伊藤洋輝はバイエルンの一員としてリーグ制覇ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは、4月19日に行われたブンデスリーガ第30節のシュツットガルト戦に4-2で勝利し、4試合を残して2シーズン連続35度目のリーグ優勝を決めた。この試合に日本代表DF伊藤洋輝は2試合連続となる先発出場し、リーグ戦では今季初のフル出場を果たした。ドイツ国内で圧倒的な戦力を誇るバイエルンは、今シーズンも強さを存分に発揮してリーグ優勝を決めた。