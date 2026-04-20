ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【水瓶座（みずがめ座）】今週は、友人との交流が増えるなど楽しい出来事がたくさんありそう。気になることがあれば、調べたり、挑戦したりすると
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ミセス公演花火で試合が2度中断
- 2. 国立 ミセスの公演めぐり謝罪
- 3. 「アナウンサー界に激震」発表
- 4. 男児遺棄「父親に殴られていた」
- 5. 黄砂 20日から日本列島に飛来か
- 6. 青切符制度を悪用 現金5万円騙す
- 7. 大浦龍宇一 ゆりえとの離婚発表
- 8. 生まれ変わったら…妻の言葉に涙
- 9. ペットの忌引きに不満→非難の嵐
- 10. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 1. 黄砂 20日から日本列島に飛来か
- 2. 青切符制度を悪用 現金5万円騙す
- 3. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 4. 予想外…ギルティ炭酸開発者驚く
- 5. JR横浜線、東神奈川駅で扉開けず
- 6. サナエトークン騒動の元凶失職か
- 7. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 8. 手放してスッキリしたもの 1位は
- 9. 京都 周辺で相次ぐ連続不審事件
- 10. 朝ドラの「歯の見せ方」気になる
- 1. 男児遺棄「父親に殴られていた」
- 2. 「おかしい」父の遺言書に違和感
- 3. 消費減税、与野党公約から後退
- 4. 男児事件 着目すべきは家庭環境
- 5. 親頼れず 20代の生活保護が爆増
- 6. 高市内閣支持６６％で依然高水準、イラン情勢で「生活心配」８５％…読売世論調査
- 7. 愛子さま購入? 福島名産品に反響
- 8. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 9. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
- 10. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 1. 外国人が驚愕する日本の日常
- 2. パリに転がる謎のガスボンベ
- 3. イラン合意拒否なら全発電所破壊
- 4. 睡眠時の寝間着「裸」が最適か
- 5. タイタニックの救命胴衣 1億円超
- 6. ホルムズ海峡を再封鎖すると発表
- 7. 「ガンバレ!中村くん!!」話題に
- 8. 米が韓国への情報共有を制限か
- 9. 攻撃性能が高すぎるAIを提供へ
- 10. 元兵士がキーウで銃撃 人質殺害
- 1. イラン 日本だけ特別扱いの理由
- 2. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 3. 「いつの間にか富裕層」の正体
- 4. サザエさん豪邸に 国の冷酷現実
- 5. 貯蓄2100万→ハローワーク通いに
- 6. 「マッサージ業」の倒産が増勢
- 7. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
- 8. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 9. ファミペイ起動で全面…波紋呼ぶ
- 10. 住宅ローン 何年ローン組むべき?
- 1. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 2. 出前館の営業利益マイナス30億超
- 3. LINE友だち追加 劇的な時短術
- 4. 差し引きで5万円 Pixel10a購入
- 5. 不条理を露呈 矢印カチューシャ
- 6. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 7. 5億画素ハッセルブラッドカメラ搭載の次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」が日本で今夏頃に発売へ！グローバルでは4月21日発表に
- 8. 100年間使い続けられる「固体型原子力電池」発売へ
- 9. 「1万円ちょいでこの完成度は神アイテム」コスパ抜群のスマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」の実力
- 10. カシオ 2026年4月発売のG-SHOCKを実機写真で！
- 11. ソフトバンク、SoftBank向け新スマホ「Natural AI Phone」を発表！Snapdragon 7s Gen 3搭載。4月24日発売で予約中、価格は9万3600円
- 12. 音楽聴き放題サービス「Spotify」は著作権侵害から始まった
- 13. アパレルからAIインフラへ！スターシーズ、“エネルギー×データ”で挑む売上631億円への戦略
- 14. スターシーズ、“エネルギー×データ”で挑む売上631億円への戦略 / アパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏 新刊『1秒で突破する覚悟』発表会【まとめ記事】
- 15. 【便利さ想像の斜め上】スイングプラグを搭載した「Anker Nano Charger」をレビュー。これりゃ便利ですね。画像もかわいいです。
- 16. 飲み口0.75mm。唇に「器の存在」を感じさせないカップがすごい
- 17. 【今週のAIトレンド丸わかり】Codexのデスクトップアプリが大リニューアル/Claudeのデザイン特化ツールClaude Design/Claude Codeの5つの新機能
- 18. 携帯電話サービス「J:COM MOBILE」にてシニアなど向け「らくらくスマートフォン Lite」が4月16日に発売！価格は5万2800円
- 19. あっという間に初心者でも省パーツで設置完了＆好きな高さにワンタッチで調節できる電動昇降式デスク「E7 Click」を実際に組み立てて使ってみたよレビュー
- 20. 仕組みを知り、使ったら納得。煙が出にくいグリルの実力は本物でした
- 1. ミセス公演花火で試合が2度中断
- 2. りくりゅう 所属元に「恩返し」
- 3. 村上衝撃8号の偉業 大谷上回る
- 4. 朗報直後の日本サッカー界は騒然
- 5. 関本賢太郎氏 活動自粛を発表
- 6. 久保建英 日本人初タイトル獲得
- 7. 「8点?」岡本の「異変」に騒然
- 8. 大谷翔平が50試合連続出塁達成
- 9. ド軍は「失投が続いてただけ」
- 10. 村上宗隆 3試合連続の8号2ラン
- 1. 国立 ミセスの公演めぐり謝罪
- 2. 「アナウンサー界に激震」発表
- 3. 大浦龍宇一 ゆりえとの離婚発表
- 4. 2ショ流出し大炎上→SEXY女優に
- 5. 10kg減 川口春奈の役作りに心配
- 6. 声優、生成AI問題への対処に安堵
- 7. 車高調アルファード飲食店入れず
- 8. 降板申し出か 柴咲コウ語る真相
- 9. 教員と同性婚 芸能界引退を発表
- 10. 新木優子 超高級タワマン購入か
- 1. 生まれ変わったら…妻の言葉に涙
- 2. 「年下の身体に堕ちた妻」現場
- 3. 嵐終了後は俳優として一層活躍か
- 4. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 5. 「アルビノなのに…」心ない言葉
- 6. 作り置きを全部食べる…妻が家出
- 7. ミスド新商品「冷やし麺」を絶賛
- 8. 【漢字クイズ】「十日町」はなんて読む？意外と間違えやすい！
- 9. ルイ・ヴィトン 新作アクセ登場
- 10. ゼッテリア アボカドフェア登場