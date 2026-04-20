「光る君へ」出演俳優のまさき（姫子松 柾）とモデルのあいり（芝 藍梨）が、出会って早々に恋人繋ぎを交わす急接近を見せた。【映像】『光る君へ』出演俳優＆デート相手のモデル4月20日、『ラブタイムトラベル Season 3』の#1が放送された。本番組は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証する恋愛番組。大正時代＆80年代にタイムトラベル、時代のファッションと音楽と共に男女5人の時代を超え