さくらんぼやお米、ブランド豚など、豊かな食材に恵まれた山形県には、地元で長く愛されてきたローカルチェーンが点在しています。旅先で本場ならではの味を楽しみたいと考えている人もいるのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「山形県のローカルチェーン」ランキング