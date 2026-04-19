俳優の佐々木希（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念した日めくりカレンダーの発売を発表し、公開された写真が「かわいすぎる」と反響を呼んでいる。【写真】「お胸がプリップリッ」ファンから大反響、佐々木希の“仰向けショット”佐々木は「デビュー20周年を記念して、『佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を発売することが決定しました」と報告。コンセプトについて「とてもお恥ずかしいのです