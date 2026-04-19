野球ファンもスヌーピーファンも必見のコラボアイテムが今年も登場！人気シリーズPEANUTS×プロ野球12球団の「ビニール傘」(1419円)が、2026年4月20日(月)15時より「しまむらオンラインストア」にて予約受付を開始する。【画像】スヌーピーが各球団のキャップ姿に！ビニール傘のデザインをすべて見るPEANUTSがプロ野球とコラボ！スヌーピーのビニール傘が2026年4月20日(月)より予約開始毎年発売のたびにSNSで話題になり、即完売が