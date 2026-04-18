年収750万円の夫の収入から毎月の家計を切り詰め、目標だった「老後資金2,000万円」をついに貯めきった専業主婦のミワさん（仮名・55歳）。しかし、夫が退職金と貯金全額を内緒でFXにつぎ込み、全財産を失っていたという衝撃の事実が、夫のスマートフォンに届いた“ある通知”から発覚します。「私の20年、返してよ！」と泣き崩れる妻に、夫は顔面蒼白で土下座するも……。「こんな夫と老後を迎えるくらいなら、ひとりで生きる」と