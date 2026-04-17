（資料写真）１６日午後１１時５５分ごろ、鎌倉市腰越の国道１３４号で走行中のオートバイがガードパイプに衝突し、運転していた横浜市金沢区釜利谷東３丁目、会社員の男性（３５）が全身を強く打つなどして、搬送先の病院で死亡が確認された。鎌倉署が事故原因を調べている。署によると、現場は片側１車線の緩やかなカーブという。