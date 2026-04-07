【モデルプレス＝2026/04/07】King ＆ Princeの永瀬廉が4月7日、都内で開催された映画『鬼の花嫁』鬼ヒット御礼舞台挨拶に、女優の吉川愛、池田千尋監督とともに出席。King ＆ Princeのメンバーである高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の本作への反応を明かした。【写真】キンプリ永瀬廉、運命の相手を直筆で告白◆永瀬廉、高橋海人の反応明かす周囲からの反響を聞かれた永瀬は「うちのメンバー、高橋海人くんも観てく