【モデルプレス＝2026/04/07】声優の内田雄馬が4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻で声優の日高里菜との2ショットを公開した。【写真】33歳人気声優「尊すぎる」ファン歓喜の夫婦ショット◆内田雄馬、日高里菜との夫婦ショット披露雄馬は「AJ2026の思い出」「上がってなかったやつを」と記し、3月28日・29日に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」での写真を4枚投稿。胸元にレースがあしらわれた白の上品