内田雄馬、妻・日高里菜との2ショットにファン歓喜「尊すぎる」「義兄ショットも素敵」
【モデルプレス＝2026/04/07】声優の内田雄馬が4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻で声優の日高里菜との2ショットを公開した。
【写真】33歳人気声優「尊すぎる」ファン歓喜の夫婦ショット
雄馬は「AJ2026の思い出」「上がってなかったやつを」と記し、3月28日・29日に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」での写真を4枚投稿。胸元にレースがあしらわれた白の上品な衣装を着用しダブルピースをする日高と、満面の笑みを浮かべる雄馬の仲睦まじい姿が収められている。また、2025年に姉で声優の内田真礼と結婚した、同じく声優の石川界人との写真も公開。義兄であり声優仲間でもある石川を指差し、お茶目な表情を浮かべるショットを披露している。
この投稿は「尊すぎる」「これは反則」「4枚中2枚が家族写真なの最高」「お恵みでしかない」「義兄ショットも素敵」と反響を呼んでいる。
雄馬は、2024年に日高との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳人気声優「尊すぎる」ファン歓喜の夫婦ショット
◆内田雄馬、日高里菜との夫婦ショット披露
雄馬は「AJ2026の思い出」「上がってなかったやつを」と記し、3月28日・29日に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」での写真を4枚投稿。胸元にレースがあしらわれた白の上品な衣装を着用しダブルピースをする日高と、満面の笑みを浮かべる雄馬の仲睦まじい姿が収められている。また、2025年に姉で声優の内田真礼と結婚した、同じく声優の石川界人との写真も公開。義兄であり声優仲間でもある石川を指差し、お茶目な表情を浮かべるショットを披露している。
◆内田雄馬の投稿に「尊すぎる」と反響
この投稿は「尊すぎる」「これは反則」「4枚中2枚が家族写真なの最高」「お恵みでしかない」「義兄ショットも素敵」と反響を呼んでいる。
雄馬は、2024年に日高との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】