NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が6日、同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）を欠席した。番組冒頭、キャスターの「博多華丸・大吉」博多大吉が「今朝はですね、鈴木アナウンサー、ちょっと家族の行事ということでお休みです」と伝えた。鈴木アナに代わり、この日は森田茉里恵アナウンサーが番組を進行した。先月3月13日の放送でも、鈴木アナは、番組途中に「すいません、ちょっと家族の行事に参加する予定がありまして」