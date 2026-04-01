ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅに大量の買い注文が入り、寄り付き商いが成立せず気配値のまま株価を上昇させる人気となっている。産業用ドローンに関する各種サービスを展開、海外売上高比率が過半を占め、欧州を軸にドローンの航空運航管理（ＵＴＭ）で実績が高い。そうしたなか、３月３１日取引終了後にウクライナのディフェンステック企業であるＡｍａｚｉｎｇＤｒｏｎｅｓと資本・業務提携し、同社の持分の一部