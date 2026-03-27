紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルに愛用品を紹介する動画を投稿。その中にスキンケアアイテムがあり、PR投稿ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感も紹介してくれました！【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■保湿ミスト動画内に登場したのはこちら。SAM’U/PHセンシティブクリームミスト 税込3,300円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るサミュ(SAM'U) official japan(@