紗栄子「ベタつかないで潤いチャージ」移動中にも便利な保湿ミスト

紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルに愛用品を紹介する動画を投稿。その中にスキンケアアイテムがあり、PR投稿ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感も紹介してくれました！

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■保湿ミスト

動画内に登場したのはこちら。

SAM’U/PHセンシティブクリームミスト 税込3,300円（公式サイトより）

細やかなミストでクリームのような潤いが叶う保湿ミスト。セラミドとヒアルロン酸が肌をたっぷりと保湿し、乾燥を防ぎます。

動画内で紗栄子さんは「最近移動中の乾燥が気になるんだけど」とテロップで語りながらこちらを紹介。続けて「メイクの上からも使えるマイクロミストで 美容成分が素早く肌になじむの」としながら実際にプッシュ！

使用感についても「ベタつかないで潤いチャージできるのがお気に入り」とさっぱりとした使い心地と保湿が叶うと明かしていました。最後には「特に乾燥が気になる季節にもおすすめ」「持ち運びにも便利なのでぜひチェックしてみてね」と笑顔を見せていました。

■動画もチェック

動画内では、その他に愛用バッグなども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

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