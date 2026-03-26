焼肉レストランの安楽亭は、2026年3月26日から4月5日までの期間限定で「肉の日祭り」を開催中です。お値段そのままでお肉増量"春は花より焼肉！"をテーマに、春のドライブ帰りやお花見のあとなど、家族や友人との春のおでかけがさらに楽しくなるような、お得で満足度の高い「肉の日祭り」を開催。期間中、対象商品が特別価格やお肉増量でお得に楽しめます。・定番焼肉が特価にファミリーカルビ通常638円→特別価格319円ファミリ