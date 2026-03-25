唇にふれた瞬間、思わずときめく新感覚♡YSL BEAUTYから、“ふわじゅわ”という新しい質感のリップが誕生します。ツヤでもマットでもない、ぼかしてにじむような水彩ヌードカラーが魅力。まるで内側から色づくような血色感で、自然なのにどこかセンシュアルな印象に導いてくれます。日常にも特別な日にも寄り添う、新時代のリップ体験をチェックしてみてください♪ 新感覚“ふわじゅわ”質感とは これまでに