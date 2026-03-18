3月18日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、各紙が伝えたイランが事実上封鎖しているホルムズ海峡への艦船派遣についての記事、東京新聞『トランプ大統領「日本は石油の95％をホルムズ海峡に依存」…艦船派遣要求の圧力強め「喜んで協力すべき」』、読売新聞『トランプ氏、ＮＡＴＯや日本の艦船派遣「もはや必要ない」と不満あらわ…１９日に高市首相と会談予定も意向見通せず』、東京新聞『ホルムズ海峡に