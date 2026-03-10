クロスボウと矢を隠し持っていた疑いで、暴力団組長の男が逮捕されました。指定暴力団・松葉会系の暴力団組長・武井美喜也容疑者（63）は、人の殺傷などを目的にクロスボウ1丁と矢5本を自宅に所持した疑いが持たれています。警視庁が2026年2月、関係先を家宅捜索したところ、自宅の押し入れからクロスボウと矢が見つかりました。武井容疑者は調べに対し、「ただ武器が好きだからという理由で持っていました」と供述しているという