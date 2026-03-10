滋賀県米原市の雑木林で去年、布団にくるまれた女性の遺体が見つかった事件。死体遺棄容疑で逮捕されていたシリア国籍の男（22）が、殺人容疑で再逮捕されました。 【写真を見る】【速報】米原“布団死体遺棄”事件シリア国籍の男（22）を殺人容疑で再逮捕滋賀県警岐阜県の60代女性の遺体が“布団にくるまれた”状態で見つかる死因は窒息死 首を刺したり絞めたりしたか… 死因は窒息死 滋賀県警が殺人の疑いで再逮捕