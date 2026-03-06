「この時点で“負けのレール”に乗っていると思った」――昨年現役を引退した元侍ジャパンの主砲・中田翔が、ABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10〜24:17)で自身の引退を決意した瞬間を振り返った。腰の痛みに悩まされながらプレーを続けるなか、2軍で見た若手選手のフリーバッティング。そのとき自分の中に芽生えた“ある感情”が、長年戦い続けてきたプロ野球人生の終わりを意識させたという。中田翔かまいた