讃岐うどん専門店の「丸亀製麺」が、日本を代表するアニメーション作品「ドラゴンボールZ」とのコラボレーションキャンペーンを2026年3月3日より開催します。「もっと多くの方に元気とワクワクを届けたい」という想いから実現した今回のコラボ。その宣言通り、キャンペーン内容がファンの心をつかんで離さない、遊び心満載の熱い企画目白押しとなっているようです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「まる