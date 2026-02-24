「戦闘力5のおじさん」がうどん札に！？丸亀製麺×ドラゴンボールZが「亀つながり」コラボ

讃岐うどん専門店の「丸亀製麺」が、日本を代表するアニメーション作品「ドラゴンボールZ」とのコラボレーションキャンペーンを2026年3月3日より開催します。

「もっと多くの方に元気とワクワクを届けたい」という想いから実現した今回のコラボ。その宣言通り、キャンペーン内容がファンの心をつかんで離さない、遊び心満載の熱い企画目白押しとなっているようです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 「まるがめ」→「まるかめ」 「亀」つながりでロゴが亀仙流に

まず目を引くのがロゴの変更。キャンペーン期間中、全国の丸亀製麺のロゴが「丸亀製麺（まるかめせいめん）」という限定仕様になります。

お馴染みの看板が、「ドラゴンボールZ」の「亀仙流」マークと合体したかのように、「亀」の文字が丸で囲まれたデザインに変化。確かに「まる・かめ」ですが、まさかここを掛けてくるとは……！

■ 「仙豆風天ぷら」で体力回復！？コラボメニューが本気すぎる

そんな同企画のコラボ商品も、とことん突き抜けています。

大人気の「丸亀うどーなつ」は、生地ににんじんペーストを混ぜてチョコをコーティングしたオレンジ色の「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」（590円／税込）へと進化。通常の5個入りから2個増量された「7個入り」になっており、付属の星型の砂糖菓子を自分でくっつけて「7つのドラゴンボール」を再現できるという遊び心たっぷりの仕様です。

さらに注目したいのが、3月3日〜16日の第1弾で登場する「仙豆風天ぷら」（290円／税込）。作中で何度もZ戦士たちを救ってきたあの「仙豆」を、枝豆の天ぷらで再現したものです。うどんのお供にポリポリ食べれば、日々の激務で疲れた体力も全回復する……かもしれません。パッケージのヤジロベーもいい味を出しています。

3月17日からの第2弾では、白米で半熟玉子を包んで丸ごと揚げた超特大サイズ「元気玉おむすび 半熟玉子入り」（420円／税込）も登場します。

■ コラボうどん札に「戦闘力5のおじさん」！？マニアックな人選に震える

そして、全国のファンをザワつかせているのが、うどん1杯につき1枚もらえる「ドラゴンボールZうどん札」。

第1弾と第2弾を合わせて、全30種＋シークレット2種という圧倒的ボリュームで展開されるのですが……ラインナップの中には、なんと「戦闘力5のおじさん」の姿が！

ラディッツが地球に降り立って最初に遭遇し、「戦闘力…たったの5か…ゴミめ…」と言い放たれたあの農夫のおじさんが、まさかのうどん札化してしまうとは。企画担当者の底知れぬDB愛（と遊び心）を感じずにはいられません。これは絶対に引き当てたい……！

■ ノベルティや特別装飾店舗も見逃せない

この他にも、コラボ商品とうどんを購入することでもらえるオリジナルノベルティ（クリアステッカーやピック）のプレゼントや、レシート応募で「オリジナルうどん桶」が当たるキャンペーンも実施されます。

さらに、3月3日〜3月29日の期間中は、「丸亀製麺 新宿御苑前店」が特別仕様のPOPUP店舗に変身。看板が「丸亀製麺」ロゴになるほか、店内に大迫力の神龍が描かれるなど、DBZ一色の空間でうどんをすすることができます。

まさに大食いのサイヤ人たちもにっこりな本企画。3月3日からのキャンペーン開始を楽しみに待ちましょう。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022408.html