潜水艦が戦闘時や夜間に「赤い照明」になるリアルな理由潜水艦を舞台にした映画やドラマでは、戦闘中や夜間に艦内が赤い照明に切り替わるシーンがよく描かれます。【写真で見る】これが自衛隊の潜水艦内にある「赤い蛍光灯」ですこうした描写はフィクションの演出に限らず、実際の潜水艦でも採用されている運用です。その最大の理由は、人間の目が暗闇に慣れる「暗順応（あんじゅんのう）」という状態を維持することにあります