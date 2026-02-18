整形総額95万円を投じた現役上智大生が、理想のビジュアルを手に入れるきっかけとなった「元カレ」とのあまりにも残酷な過去を打ち明けた。【映像】整形で激変した美人上智大生ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の新企画「シリコンズラブ 〜整形女の恋物語〜」にて、上智大生・なの（21）とマッスルバー店員・ガッキー（28）が、ベッドの上で二人きりの対話を交わした。これまで「整形しなかったら、たぶん生きてなかった」