着心地がいいうえにさまになる、シンプルなニットワンピース。そんな頼れる１着の幅を広げるための、ベストな組み合わせを考察。いっそう力を抜いたり、たまにはコンサバを演じてみたり。同じ服でも毎日違った装いを楽しめるスタイリングの実例集。「１枚でも重ねてもいい黒」黒ニットワンピ―ス（WEB限定）／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）細すぎずゆるすぎず、ニットだけどスマートさを保てる直線的な黒の丸首。毛羽立ちも